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Неудачей закончился второй тестовый запуск лунной ракеты SpaceX

Сверхтяжелая ракета Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в субботу в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу, следует из данных компании-разработчика SpaceX.

Первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, с кораблем была потеряна связь примерно через 10 минут полета.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 07:00 по местному времени (в 17:00 по Баку).

Многоразовая ракетная система состояла из космического корабля Ship 25 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 122 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Тестовый полет проходил в непилотируемом режиме. Планировалась, что в рамках второго полета ракета выполнит один неполный виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 25 должен был совершить приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов.

Первый тестовый полет ракеты, предпринятый в апреле, закончился неудачей. После запуска корабль не смог отделиться от носителя, и по команде Spacex сверхтяжелая ракета Starship самоуничтожилась над Мексиканским заливом через четыре минуты после старта.

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Тэги: США, РАКЕТА, СТАРТ, НЕУДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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