США уничтожили на стартовой позиции готовую к пуску противокорабельную ракету йеменских хуситов - командование ВС США

США в субботу обнаружили, нанесли удар и уничтожили на территории Йемена противокорабельную ракету хуситов, которая была готова к пуску в направлении Красного моря, сообщило Центральное командование (CENTCON) ВС Соединенных Штатов.
В сообщении говорится, что "27 января примерно в 03:45 утра (04:45) силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, нацеленной в Красное море, и которая была подготовлена к пуску".
CENTCON отметил, что американцы "идентифицировали ракету в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что она представляет собой неминуемую угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе", затем ракета была уничтожена "в целях самообороны".
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.
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