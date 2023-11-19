Израиль наращивает удары по северу сектора Газа, сухопутные войска продвигаются вглубь этого района

ВВС Израиля активизируют удары по северной части сектора Газа и в ночь на воскресенье атаковали многочисленные цели группировки ХАМАС в Джебалии, Бейт-Лахии и Зейтуне, сообщает The Times of Israel.

Одновременно с тем сухопутные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) действуют в этой части анклава все дальше от его границы с Израилем.

В свою очередь 933-я пехотная бригада "Нахаль" при поддержке танков и авиации вступила в бой с членами ХАМАС на окраине Джебалии. В то же время ракетные катера ВМС Израиля обстреливали объекты ХАМАС вдоль побережья сектора.

Также в ЦАХАЛ заявили, что в ответ на минометный обстрел, проведенный со стороны Ливана по району израильского населенного пункта Шломи, военные открывали огонь из артиллерии. Самолеты ЦАХАЛ наносили удары по объектам движения "Хезболла" на ливанской территории.

Накануне в ЦАХАЛ сообщили, что военные наращивают масштабы операции в секторе Газа.