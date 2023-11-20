Казахстан ведет переговоры с вьетнамской Sovico Group о продаже Qazaq Air

Казахстан проводит переговоры с вьетнамской Sovico Group о продаже авиакомпании Qazaq Air, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на брифинге в понедельник.

"Мы ведем речь о продаже Qazaq Air, привлечении туда международного игрока. Это сложный и комплексный вопросы. Буквально утром проводили встречу с иностранной компанией. (...) Более детально обсуждаем с вьетнамской компанией, это группа компаний Sovico Group", - уточнил Карабаев.

Он добавил, что переговоры ведутся в том числе о покрытии долгов компании.

Он отметил, что потенциальный покупатель "ориентируется не только на лоукост, но и просит поддержку для перелетов за пределы Казахстана".

Казахстанский госфонд "Самрук-Казына" 18 августа 2023 года объявил о запуске торгов по продаже от 49% до 100% акций Qazaq Air, прием заявок должен был завершиться 28 сентября, итоги двухэтапного конкурса планировалось подвести 15 декабря 2023 года. Однако затем срок приема заявок несколько раз продлевался, последний раз - до 13 ноября.

14 ноября стало известно, что "Самрук-Казына" признал несостоявшимся данный конкурс.

Стартовая цена была установлена в размере 10,2 млрд тенге.

Qazaq Air создана в 2015 году, на 100% принадлежит госфонду "Самрук-Казына", занимает около 7% авиарынка Казахстана. Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG. По итогам 2022 года выручка авиакомпании составила 20,4 млрд тенге, EBITDA - 3,9 млрд тенге.

Sovico Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, действует в энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил $20,6 млрд.

Официальный курс на 20 ноября - 462,79 тенге/$1.