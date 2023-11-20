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Внешняя политика 20.11.2023 18:08

Алиев: любое давление на Азербайджан безрезультатно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению планировать свое будущее, исходя из национальных интересов, а не амбиций внерегиональных игроков.

«Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдалеке от нашего региона, особенно стран с кровавым колониальным прошлым. Стран, чья колониальная политика была направлена в первую очередь против мусульманского населения в разных частях света», - сказал Алиев в понедельник, выступая с заявлением для СМИ по итогам переговоров с президентом Ирака в Баку.

По его словам, никакое международное давление не может повлиять на правительство Азербайджана.

«Сейчас Армения использует свои диаспоры в разных частях света для нападок на Азербайджан. Но их действия будут безрезультатными», - добавил глава государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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