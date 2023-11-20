Алиев: любое давление на Азербайджан безрезультатно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению планировать свое будущее, исходя из национальных интересов, а не амбиций внерегиональных игроков.
«Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдалеке от нашего региона, особенно стран с кровавым колониальным прошлым. Стран, чья колониальная политика была направлена в первую очередь против мусульманского населения в разных частях света», - сказал Алиев в понедельник, выступая с заявлением для СМИ по итогам переговоров с президентом Ирака в Баку.
По его словам, никакое международное давление не может повлиять на правительство Азербайджана.
«Сейчас Армения использует свои диаспоры в разных частях света для нападок на Азербайджан. Но их действия будут безрезультатными», - добавил глава государства.
Р.Ахмедов
Китай в сентябре увеличил импорт СПГ на 28%
Нефть остается в плюсе, Brent у $82,3 за баррель
Дизтопливо подорожало на московских АЗС впервые с конца сентября, цену поднял ЛУКОЙЛ - МТА
ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева
Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана
Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЕС рассчитывает на укрепление сотрудничества с новой администрацией Аргентины - Боррель
Лавров обсудит ситуацию в Газе с главами МИД ряда исламских стран
Армения попросила партнеров по ОДКБ снять с повестки саммита документ о помощи - генсек организации
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире