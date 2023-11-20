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Дальнее зарубежье 20.11.2023 23:21

США выделят Украине очередной пакет военной помощи

США решили предоставить Украине очередной пакет военной помощи, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В Киеве министр обороны США Остин объявил о новом пакете военной помощи", - заявил Кирби на брифинге в Белом доме.

Пентагон поясняет, что в пакет помощи войдут, в частности, ПЗРК Stinger, одна реактивная система залпового огня HIMARS и ракеты для нее, противотанковые ракетные комплексы TOW, ПТРК Javelin, противотанковые гранатометы AT4, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 мм.

Кирби напомнил, что Белый дом нуждается в дополнительных средствах для дальнейшей поддержки Украины.

Ранее в ноябре президент США Джо Байден подписал документ о двухэтапном финансировании правительства, который позволит предотвратить приостановку его работы (шатдаун). Законопроект не включает резкого сокращения расходов, но в то же время и не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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