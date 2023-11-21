Нефть ускорила спад

Нефть эталонных марок ускорила снижение вечером во вторник после резкого роста по итогам предыдущих двух сессий.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,53 (0,64%) - до $81,79 за баррель.
Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,5 (0,64%) - до $77,33 за баррель.
За последние две сессии обе марки подорожали более чем на 6%.
Все внимание нефтяного рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что там может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.
"Вне зависимости от того, какое решение будет принято Саудовской Аравией, оно станет определяющим для мировых цен на нефть в краткосрочной перспективе", - написал старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон.
Между тем активность на рынке нефти во второй половине этой недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.
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