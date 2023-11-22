Банки в Азербайджане за 9 мес. сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 29%

Банки в Азербайджане за январь-сентябрь 2023 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $2,8 млрд, что на 29,2% меньше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"За отчетный период объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $2,8 млрд, из которых 83,6% пришлись на долю доллара США", - отметили в Центробанке.
При этом ЦБ отмечает, что впервые за последние несколько лет в январе-сентябре 2023 года объем покупки инвалюты со стороны банков превысил объемы продажи ими наличной валюты.
В ЦБ подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана за январь-сентябрь составил $35,7 млрд (спад на 6,1% по сравнению с 9 месяцами 2022 года - ИФ). "79% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 21% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.
По данным Центробанка, 20,1% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 79,9% - на внутрибанковском валютном рынке.
В течение 9 месяцев 97,5% операций на межбанковском валютном рынке проводились в долларах США. "За отчетный период объем операций был эквивалентен $4,2 млрд (спад на 36,4% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года. Оборот валютных операций на межбанковском валютном рынке формировался в основном за счет операций на платформе Bloomberg", - указывает банк.
Объем валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке составил сумму эквивалентную $16,8 млрд (рост на 7%), из них 74% операций в долларах США. 93,6% валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке пришлось на операции с юридическими лицами.
А.Азизов
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