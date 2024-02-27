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Финансы 27.02.2024 13:58

Банки в Азербайджане в 2023г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 25,5%

Банки в Азербайджане в 2023 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $3,8 млрд, что на 25,5% меньше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

«За отчетный период объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $3,8 млрд, из которых 83,9% пришлись на долю доллара США», - отметили в Центробанке.

При этом ЦБ отмечает, что впервые за последние несколько лет в 2023 году объем покупки инвалюты со стороны банков превысил объемы продажи ими наличной валюты, в результате чего чистый объем продаж расположился в отрицательной зоне.

В ЦБ подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана за прошлый год составил $29,5 млрд (спад на 6,9% по сравнению 2022 годом - ИФ). «79% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 21% - на другие валюты», - подчеркнули в Центробанке.

По данным Центробанка, 21% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 79% - на внутрибанковском валютном рынке.

В течение 2023 года 98% операций на межбанковском валютном рынке проводились в долларах США.

«За отчетный период объем операций был эквивалентен $6,2 млрд (спад на 31,1% по сравнению с 2022 годом. Оборот валютных операций на межбанковском валютном рынке формировался в основном за счет операций на платформе Bloomberg", - указывает банк.

Объем валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке составил сумму эквивалентную $23,3 млрд (рост на 3,1%), из них 74% операций в долларах США. 93,8% валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке пришлось на операции с юридическими лицами.

Х.Насирзаде



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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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