Банки в Азербайджане в 2023г сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 25,5%

Банки в Азербайджане в 2023 году совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $3,8 млрд, что на 25,5% меньше показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
«За отчетный период объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $3,8 млрд, из которых 83,9% пришлись на долю доллара США», - отметили в Центробанке.
При этом ЦБ отмечает, что впервые за последние несколько лет в 2023 году объем покупки инвалюты со стороны банков превысил объемы продажи ими наличной валюты, в результате чего чистый объем продаж расположился в отрицательной зоне.
В ЦБ подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана за прошлый год составил $29,5 млрд (спад на 6,9% по сравнению 2022 годом - ИФ). «79% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 21% - на другие валюты», - подчеркнули в Центробанке.
По данным Центробанка, 21% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 79% - на внутрибанковском валютном рынке.
В течение 2023 года 98% операций на межбанковском валютном рынке проводились в долларах США.
«За отчетный период объем операций был эквивалентен $6,2 млрд (спад на 31,1% по сравнению с 2022 годом. Оборот валютных операций на межбанковском валютном рынке формировался в основном за счет операций на платформе Bloomberg", - указывает банк.
Объем валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке составил сумму эквивалентную $23,3 млрд (рост на 3,1%), из них 74% операций в долларах США. 93,8% валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке пришлось на операции с юридическими лицами.
Х.Насирзаде
Алиев обсудил с саудовским министром сотрудничество в сфере туризма
Алиев назначил Ахмедова министром юстиции Азербайджана
Морской спецназ Азербайджана нейтрализовал террористическую группировку условного противника с применением ударных БПЛА
Азербайджан увеличил в 2023г импорт смартфонов в 1,9 раза, поставки из Китая выросли в 2,3 раза
Азербайджан примет участие на туристической выставке в Берлине в марте
Круизный лайнер встал на карантин у берегов Маврикия из-за кишечной инфекции
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Израильские военные провели несколько операций по всему сектору Газа за сутки
Режим ЧС ввели в большинстве регионов Перу из-за вспышки заболеваемости лихорадкой денге
Трамп будет добиваться реформ американских спецслужб в случае своего избрания президентом США
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Банк Республика и Фонд развития предпринимательства организовали для предпринимателей поездку в Восточно-Зангезурский экономический район
Nar приступил к сотрудничеству с Азербайджанским технологическим университетом
AccessBank запустил специальную скидочную кампанию для pаботников образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы