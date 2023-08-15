Банки в Азербайджане в I полугодии сократили операции по купле-продаже наличной инвалюты на 29%

Банки в Азербайджане за январь-июнь 2023 года совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму $1,8 млрд, что на 29% меньше показателя первого полугодия 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
"За отчетный период объем операций банков по купле-продаже наличной инвалюты составил $1,8 млрд, из которых 84% пришлись на долю доллара США", - отметили в Центробанке.
В ЦБ подчеркнули, что объем безналичного валютного рынка Азербайджана за январь-июнь составил 13,4 млрд в долларовом эквиваленте (спад на 8,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года - ИФ). "79,5% операций на валютном рынке пришлось на долю доллара, 20,5% - на другие валюты", - подчеркнули в Центробанке.
По данным Центробанка, 20% безналичных валютных операций проведено на межбанковском валютном рынке, 80% - на внутрибанковском валютном рынке.
В течение первого полугодия 97,3% операций на межбанковском валютном рынке проводились в долларах США. "За отчетный период объем операций был эквивалентен $2,7 млрд (спад на 35,7% по сравнению с январем-июнем 2022 года. Оборот валютных операций на межбанковском валютном рынке формировался в основном за счет операций на платформе Bloomberg", - указывает банк.
Объем валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке составил сумму эквивалентную $10,7 млрд (рост на 1,9%), из них 75% операций в долларах США. 93,2% валютообменных операций на внутрибанковском валютном рынке пришлось на операции с юридическими лицами.
Р.Ахмедов
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