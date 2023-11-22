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Дальнее зарубежье 22.11.2023 12:41

Израиль может освободить 300 палестинцев в рамках сделки с ХАМАС

Израиль всего готов освободить 300 палестинских заключенных в рамках договоренностей по прекращению огня с группировкой ХАМАС, сообщают западные СМИ со ссылкой на израильский Минюст.

В свою очередь The Times of Israel уточняет, что подавляющее большинство из этого списка - 287 из 300 заключенных - мужчины в возрасте 18 лет и младше. Остальные 13 - женщины, большинство из них осуждены за попытки террористических атак.

СМИ напоминают, что в рамках нынешней сделки Израиль готов освободить 150 заключенных в обмен на 50 заложников ХАМАС в ходе первоначальной четырехдневной паузы в боевых действиях.

The Times of Israel добавляет, что в соответствии с соглашением Израиль после реализации сделки может продолжить освобождать заключенных из опубликованного списка в том случае, если ХАМАС отпустит больше пленных.

Кабинет министров Израиля в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне нынешнего конфликта. Соглашение касается "обмена заложников, удерживаемых группировкой, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах", отмечала газета "Гаарец".

Позднее в ХАМАС подтвердили заключение с Израилем соглашения о прекращении огня на четыре дня и опубликовали в Telegram некоторые его детали.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ЗАЛОЖНИКИ, СОГЛАШЕНИЕ


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