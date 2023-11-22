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Это интересно 22.11.2023 13:05

Индекс стоимости жилья в Азербайджане в III квартале вырос на 10%

Индекс стоимости жилья в Азербайджане в июле-сентябре, по предварительным оценкам, составил 110,1%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«Данные Госкомстата показывают, что индекс цен на рынке жилья (средний уровень цен на жилье), по предварительным данным, в III-ем квартале 2023 года вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили в ЦБ.

При этом индекс цен на жилье на первичном рынке вырос за третий квартал на 7,8%, на вторичном рынке - 10,1%.

В III-ем квартале по сравнению со II-ым кварталом, индекс цен на жилье в целом вырос на 2,8%: на первичном рынке – на 1,8%, на вторичном – на 2,8%.

Х.Насирзаде

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Тэги: НЕДВИЖИМОСТЬ, ЦЕНЫ, ИНДЕКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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