Индекс стоимости жилья в Азербайджане в III квартале вырос на 10%

Индекс стоимости жилья в Азербайджане в июле-сентябре, по предварительным оценкам, составил 110,1%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
«Данные Госкомстата показывают, что индекс цен на рынке жилья (средний уровень цен на жилье), по предварительным данным, в III-ем квартале 2023 года вырос на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили в ЦБ.
При этом индекс цен на жилье на первичном рынке вырос за третий квартал на 7,8%, на вторичном рынке - 10,1%.
В III-ем квартале по сравнению со II-ым кварталом, индекс цен на жилье в целом вырос на 2,8%: на первичном рынке – на 1,8%, на вторичном – на 2,8%.
Х.Насирзаде
Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений - Алиев
Ереван предлагает Баку провести заседание комиссии по демаркации границы
МИД Азербайджана обвинил главу USAID в предвзятости и двойных стандартах
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink
ОПЕК+ может усилить сокращение нефтедобычи с вероятностью в 35% - Goldman
Azerkosmos и AEB подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Кремль рассчитывает, что Армения продолжит работу в рамках ОДКБ
Перемирие Израиля с ХАМАС будет ограничено 10 днями с момента освобождения первого заложника
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире