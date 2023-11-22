Президент Узбекистана посетит Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит с визитом Азербайджан, сообщили в канцелярии главы Узбекистана.
"По приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23-24 ноября посетит эту страну с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Там отметили, что глава государства примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.
В повестку дня мероприятия включены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках программы, создания целевого фонда для поддержки региональных проектов, принятия "дорожной карты" по цифровизации транспортных коридоров, продвижения деловых инициатив и другие вопросы, проинформировали в канцелярии президента Узбекистана.
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии была учреждена 26 марта 1998 года. В настоящее время государствами-участниками SPECA являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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