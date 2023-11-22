Совместные японо-американские военно-воздушные учения прошли в районе Японского моря

Истребители Воздушных сил самообороны Японии и ВВС США в среду провели совместные учения, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

Учения, в которых были задействованы четыре японских истребителя F-15 и четыре американских F-16, проходили в воздушном пространстве над акваторией Японского моря.

В сообщении указывается, что учение проводилось, "поскольку обстановка вблизи Японии становится все более напряженной".