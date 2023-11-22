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Дальнее зарубежье 22.11.2023 19:00

Совместные японо-американские военно-воздушные учения прошли в районе Японского моря

Истребители Воздушных сил самообороны Японии и ВВС США в среду провели совместные учения, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

Учения, в которых были задействованы четыре японских истребителя F-15 и четыре американских F-16, проходили в воздушном пространстве над акваторией Японского моря.

В сообщении указывается, что учение проводилось, "поскольку обстановка вблизи Японии становится все более напряженной".

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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