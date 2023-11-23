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Бизнес и законодательство 23.11.2023 20:25

Азербайджан и Таджикистан договорились реализовать инвестпроекты в промышленности

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода на встрече в Баку обсудили вопросы экономического взаимодействия между двумя странами.

«В ходе встречи в целях выполнения поручений и распоряжений президентов двух стран стороны договорились реализовать конкретные инвестиционные проекты в области промышленной кооперации, в том числе проекты по запуску нефтеперерабатывающего завода СЭЗ «Дангара», созданию гидроэлектрических станций (ГЭС) в Таджикистане, увеличению производственных мощностей ОАО «Таджикская Алюминиевая Компания», созданию агропромышленных кластеров, поставок первичного алюминия, криолита и фторида алюминия из Таджикистана в Азербайджан, поставок глинозема из Азербайджана в Таджикистан для нужд ТАЛКО и предоставлению скидок на транспортировку по железной дороге», - сообщает Минэкономразвития и торговли.

С этой целью была создана постоянно действующая двусторонняя рабочая группа, которая будет взаимодействовать и прорабатывать конкретные шаги по реализации вышеупомянутых проектов.

На встрече отмечено, что внешнеторговый оборот между двумя странами за 10 месяцев текущего года увеличился в 1,5 раза и объём данного показателя превышает показатель за весь 2022 год.

«В завершение встречи стороны выразили готовность к еще большему расширению торгово-экономического сотрудничества», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРОЕКТЫ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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