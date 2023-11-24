Катар объявил, что Израиль освободил 39 палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль в пятницу освободил 39 палестинцев в рамках соглашения с группировкой ХАМАС о прекращении огня и обмене палестинских заключенных на захваченных ХАМАСом заложников, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на МИД Катара.
Отмечается, что все освобожденные - это женщины и дети.
В МИД Катара также подтвердили, что сектор Газа в свою очередь передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) 24 мирных жителей. Речь идет о 13 гражданах Израиля, у некоторых из которых - двойное гражданство, а также 10 гражданах Таиланда и гражданине Филиппин.
В МККК подтвердили эту информацию, сообщив: "Мы с облегчением подтверждаем безопасное освобождение 24 заложников".
Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и ХАМАС, начал действовать в 07:00 по местному времени (09:00).
По условиям соглашения, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из числа 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных. Перемирие может быть продлено на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Режим прекращения огня, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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