ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по Газе

Радикальное движение ХАМАС пригрозило казнить заложников из Израиля в случае нанесения армией Израиля ударов без предупреждения по Газе, сообщает The Times of Israel.
"С этого часа любая атака без предупреждения на наших людей, которые находятся в своих домах в безопасности, будет встречена казнью заложников среди гражданских лиц, которые будут транслироваться на видео и аудио", - цитирует газета заявление представителя движения.
Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников.
Предполагается, что бойцы ХАМАС на выходных увезли в Газу более сотни человек, захваченных на юге Израиля.
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