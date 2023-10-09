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Дальнее зарубежье 09.10.2023 21:59

ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на удары Израиля по Газе

Радикальное движение ХАМАС пригрозило казнить заложников из Израиля в случае нанесения армией Израиля ударов без предупреждения по Газе, сообщает The Times of Israel.

"С этого часа любая атака без предупреждения на наших людей, которые находятся в своих домах в безопасности, будет встречена казнью заложников среди гражданских лиц, которые будут транслироваться на видео и аудио", - цитирует газета заявление представителя движения.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, израильские военные приняли решение наносить удары по сектору Газа даже в случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

Предполагается, что бойцы ХАМАС на выходных увезли в Газу более сотни человек, захваченных на юге Израиля.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, ИЗРАИЛЬ, ЗАЛОЖНИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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