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Социум 25.11.2023 12:45

В Шуше откроется Центр ASAN

В следующем году в Шуше начнет работу Центр "ASAN xidmət".

Об этом журналистам сообщил председатель Государственного Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики ("ASAN xidmət") Ульви Мехтиев.

Он отметил, что планируется поэтапное открытие "ASAN xidmət" и в других освобожденных районах.

В.Алиев

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Тэги: ШУША, ЦЕНТР, ASAN


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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