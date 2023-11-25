В Шуше откроется Центр ASAN

В следующем году в Шуше начнет работу Центр "ASAN xidmət". Об этом журналистам сообщил председатель Государственного Агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики ("ASAN xidmət") Ульви Мехтиев. Он отметил, что планируется поэтапное открытие "ASAN xidmət" и в других освобожденных районах. В.Алиев

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