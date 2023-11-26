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В ХАМАС заявили, что освободили 20 заложников

В палестинском движении ХАМАС заявили, что в ночь на воскресенье освободили 20 заложников, сообщают израильские СМИ.

Речь идет о 13 израильтянах и семи иностранцах. Их доставят на КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, а оттуда перевезут в Израиль.

Согласно договоренности, Израиль, в свою очередь, должен выпустить на свободу ряд палестинских заключенных.

Эти обмены проходят в рамках стартовавшего в пятницу режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ЗАЛОЖНИКИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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