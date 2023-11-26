Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8538 RUR   0.0192 GBR   2.1315 TRY   0.0589

Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 75.54 -0.86 Brent 80.58 -0.84

Дальнее зарубежье 26.11.2023 09:25

Освобожденные ХАМАС заложники прибыли в Израиль

Группа заложников, освобожденных в ночь на воскресенье движением ХАМАС, прибыла в Израиль, подтвердили израильские военные.

"Наши бойцы сопровождают освобожденных заложников до больниц, где их ждут родственники", - отмечается в сообщении Армии обороны Израиля.

По уточненным данным, палестинская группировка освободила 17 человек: 13 израильтян и четырех граждан других стран. Ранее поступали сведения и намерении ХАМАС передать Израилю 20 заложников.

Согласно договоренности, Израиль, в свою очередь, должен выпустить на свободу ряд палестинских заключенных.

Эти обмены проходят в рамках стартовавшего в пятницу режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИНОБОРОНЫ, ХАМАС, ЗАЛОЖНИКИ


Похожие новости


«Хезболла» заплатит «высокую цену» за решение вступить в бой против Израиля - глава израильского Минобороны Военные Израиля запланировали три этапа военной кампании против ХАМАС Баку и Тель-Авив обсудили сотрудничестве в сфере обороны Израиль и Азербайджан договорились расширять связи в оборонной сфере - Галант Главы Минобороны Азербайджана и Израиля обсудили перспективы ВТС Президент Азербайджана обсудил с министром обороны Израиля военно-техническое сотрудничество Министр обороны Израиля посетит Азербайджан Главы Минобороны Азербайджана и Израиля обсудили региональную безопасность и перспективы ВТС Гасанов и Ганц обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Баку и Тель-Авива Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с Гасановым

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az