Освобожденные ХАМАС заложники прибыли в Израиль

Группа заложников, освобожденных в ночь на воскресенье движением ХАМАС, прибыла в Израиль, подтвердили израильские военные.

"Наши бойцы сопровождают освобожденных заложников до больниц, где их ждут родственники", - отмечается в сообщении Армии обороны Израиля.

По уточненным данным, палестинская группировка освободила 17 человек: 13 израильтян и четырех граждан других стран. Ранее поступали сведения и намерении ХАМАС передать Израилю 20 заложников.

Согласно договоренности, Израиль, в свою очередь, должен выпустить на свободу ряд палестинских заключенных.

Эти обмены проходят в рамках стартовавшего в пятницу режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.