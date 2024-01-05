Министр обороны Израиля заявил, что гражданская власть в Газе после войны должна быть передана палестинцам

Министр обороны Израиля Йоав Галлант представил план действий в секторе Газа после окончания продолжающейся войны с ХАМАС, сообщает Times of Israel.
В нем основное внимание уделяется гражданскому управлению сектором, при этом Израиль сохраняет военный контроль на границах и право предпринимать любые необходимые военные действия и меры безопасности внутри Газы.
"Жители Газы - палестинцы, поэтому ответственность будут нести палестинские органы, при условии, что не будет никаких враждебных действий или угроз в адрес государства Израиль", - цитирует газета Галланта.
На брифинге для прессы Галлант отметил, что вопрос о возможном участии палестинской администрации в послевоенной Газе на данном этапе не актуален, поскольку она не провела необходимых реформ.
Тем временем высокопоставленные сотрудники службы безопасности сообщили Times of Israel, что передача обязанностей в руки местной администрации в соответствии с планом должна осуществляться постепенно, а не все сразу, учитывая существующую инфраструктуру.
Между тем, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, чье стремление к возобновлению еврейского поселения в Газе исключено в плане Галланта, заявил, что решительно выступает против этого.
"План Галланта "день после" - это повторение плана "день до" 7 октября. Решение для Газы требует нестандартного мышления и измененной концепции", - сказал Смотрич.
7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.
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