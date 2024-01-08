Глава Минобороны Израиля заявил о способности ЦАХАЛ провести полноценную военную операцию в Ливане

Глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) способна начать военную операцию против движения "Хезболла" в Ливане.
"Они видят, что сейчас происходит в секторе Газа. Они знают, что мы можем повторить такое в Бейруте", - приводит The Times of Israel слова министра из заявлений для The Wall Street Journal.
В то же время он отметил, что боевые действия против "Хезболлы" не входят в список приоритетов ЦАХАЛ и что израильская сторона больше заинтересована в возвращении 80 тыс. человек обратно в свои дома в регионе. Министр добавил, что израильские военные в нынешней кампании начинают уделять больше времени специальным операциям, а не полномасштабным боевым действиям.
Накануне в ЦАХАЛ признали, что "Хезболла" в минувшую субботу нанесла удар по базе на горе Мерон на севере Израиля, служащие которой занимаются управлением воздушным движением. Военные заверили, что пострадавших в результате обстрела нет, системы ПВО продолжают работать в штатном режиме, а все повреждения устранят. В свою очередь в "Хезболле" пояснили, что этот удар стал первой фазой действий, предпринимаемых в ответ на гибель в Бейруте заместителя председателя политического бюро группировки ХАМАС Салеха аль-Арури.
Тем временем, по данным The Times of Israel, в ночь на понедельник продолжались интенсивные бои между ЦАХАЛ и палестинцами в секторе Газа в городе Хан-Юнис. Израильская авиация атаковала здесь 30 объектов группировки ХАМАС, включая склады с оружием и подземные коммуникации.
Израиль проводит военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Одновременно "Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее, "Хезболла" избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока тоже воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в Газе.
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