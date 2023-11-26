Израиль освободил 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Израильские власти в ночь на воскресенье освободили 39 палестинских заключенных, передают ближневосточные СМИ.
Таким образом, израильская сторона выполнила свою часть сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС, освободившим 17 заложников.
Ранее сообщалось, что группа заложников, освобожденных в ночь на воскресенье ХАМАС, прибыла в Израиль.
По уточненным данным, палестинская группировка освободила 17 человек: 13 израильтян и четырех граждан других стран. Ранее поступали сведения о намерении ХАМАС передать Израилю 20 заложников.
Эти обмены проходят в рамках стартовавшего в пятницу режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем.
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