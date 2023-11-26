Израиль получил от ХАМАС третий список заложников для освобождения

Израиль получил от ХАМАС третий список подлежащих освобождению 26 ноября заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным израильского издания, список был передан властям Израиля Катаром, посредником на переговорах Израиля и ХАМАС. Семьи заложников предупредили об их планируемом освобождении.

Перемирие между Израилем и ХАМАС закончится 27 ноября.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что освобожденные заложники прибыли в Израиль.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении части заложников.



В.Алиев