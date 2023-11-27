Захватившие накануне танкер в Аденском заливе задержаны, судно не пострадало

Захватившие накануне в Аденском заливе танкер Central Park задержаны американскими военными при поддержке ВМС Японии, сообщил Fox News.

В воскресенье у берегов Йемена неизвестные захватили танкер под либерийским флагом.

"В Аденском заливе нападавшие захватили танкер Central Park под либерийским флагом, которым управляет компания Zodiac Maritime", - информировало AP.

Эта компания - часть Zodiac Group, принадлежащей израильскому бизнесмену Эялю Оферу, отмечается в сообщении.

Танкер во время захвата подал сигнал бедствия, на который откликнулся американский эсминец USS Mason. Захватчики, не сумев добраться до укрывшегося в безопасном отсеке танкера экипажа, бежали, но были захвачены американским эсминцем при поддержке эсминца ВМС Японии, отмечается в сообщении.

Захватчики в настоящее время допрашиваются американскими военными в рамках борьбы с пиратством, отмечает телеканал.

В Zodiac Maritime назвали захват актом пиратства и сообщили, что судно "находится в безопасности, и весь экипаж, судно и груз не пострадали".

Экипаж Central Park состоит из 22 человек: граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.