Израиль получил список 11 заложников, которых ХАМАС должен освободить в понедельник

Движение ХАМАС предоставило Израилю список из 11 человек, которых группировка должна отпустить из плена позднее в понедельник в рамках договоренностей по перемирию, сообщает The Times of Israel.
Издание отмечает, что накануне ХАМАС выразил желание продлить перемирие, и теперь стороны ведут переговоры о продлении действия соглашения.
ХАМАС в воскресенье освободил 17 заложников: 14 израильтян и трех иностранных граждан. В ответ Израиль освободил 39 палестинцев.
По данным издания, Израиль за первые дни перемирия освободил 117 палестинских заключенных. Ожидается, что в понедельник отпустят еще около 40.
Согласно договоренностям ХАМАС с Израилем, в каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно будет освобождать 10 заложников.
В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо проведение очередного голосования израильских министров.
Понедельник - последний день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Договоренности начали выполнять 24 ноября.
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