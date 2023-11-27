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Дальнее зарубежье 27.11.2023 11:11

Израиль получил список 11 заложников, которых ХАМАС должен освободить в понедельник

Движение ХАМАС предоставило Израилю список из 11 человек, которых группировка должна отпустить из плена позднее в понедельник в рамках договоренностей по перемирию, сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что накануне ХАМАС выразил желание продлить перемирие, и теперь стороны ведут переговоры о продлении действия соглашения.

ХАМАС в воскресенье освободил 17 заложников: 14 израильтян и трех иностранных граждан. В ответ Израиль освободил 39 палестинцев.

По данным издания, Израиль за первые дни перемирия освободил 117 палестинских заключенных. Ожидается, что в понедельник отпустят еще около 40.

Согласно договоренностям ХАМАС с Израилем, в каждый дополнительный день паузы в боевых действиях палестинское движение должно будет освобождать 10 заложников.

В соглашении между сторонами, одобренном израильским кабинетом министров, максимальный срок перемирия - 10 дней, за которые Израиль отпустит 300 заключенных. Для нового перемирия необходимо проведение очередного голосования израильских министров.

Понедельник - последний день из четырех, в которые проходят обмены израильтян, находящихся в заложниках в секторе Газа, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Договоренности начали выполнять 24 ноября.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ЗАЛОЖНИКИ, СПИСОК


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