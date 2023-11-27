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Дальнее зарубежье 27.11.2023 16:11

НАТО ищет пути сближения с Украиной, но полное членство до завершения конфликта невозможно

Украина не может войти в состав Североатлантического альянса, пока на ее территории идут боевые действия, однако это не означает, что нет способов уже сейчас обеспечивать дальнейшее сближение Киева с НАТО, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Все союзники согласны с тем, что в разгар боевых действий полное членство Украины невозможно", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"Конечно, мы продолжим рассматривать возможности того, как мы можем продолжать двигаться к дальнейшему сближению (Украины с НАТО - ИФ)", - добавил он.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ГЕНСЕК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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