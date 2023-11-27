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Внешняя политика 27.11.2023 16:41

Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план военного сотрудничества на 2024 год

Министерства обороны Азербайджана и Грузии подписали план военного сотрудничества на 2024 год, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

План сотрудничества подписан в ходе встречи в Баку министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Джуаншера Бурчуладзе.

В ходе встречи также обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между странами и состоялся обмен мнениями по увеличению интенсивности совместных учений.

Подчеркнуто, что стороны поддерживают территориальную целостность стран, признанной на международном уровне.

«Стороны также подробно обсудили вопросы обеспечения безопасности и мира в регионе, перспективы сотрудничества в военной, военно-технической сферах, военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПЛАН


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