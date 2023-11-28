Греческие отели понесли убытки в 95 млн евро из-за штормов и пожаров, случившихся летом

Гостиничный бизнес региона Фессалия на северо-востоке Греции и острова Родос в результате штормов и пожаров, произошедших летом текущего года, потерпел убытки порядка 95 млн евро, сообщает во вторник греческая газета "Катимерини" со ссылкой на государственный институт исследований и прогнозирования в сфере туризма (ITEP).
По данным ITEP, последствия шторма "Дэниел", обрушившегося на Фессалию в сентябре, для гостиничного бизнеса оцениваются в 22,4 млн евро.
Ущерб от пожаров на острове Родос же институт оценил в 73 млн евро с точки зрения упущенной выручки, что подтверждается спадом уровня заполняемости местных отелей с 94% в августе 2022 года до 86% в августе текущего года.
Летом в Греции на фоне рекордно высоких температур начались природные пожары. На протяжении нескольких месяцев они бушевали, в частности, на острове Родос. В июле пожары привели к самой масштабной в истории Греции эвакуации жителей и туристов с Родоса.
В сентябре по Греции прошел шторм "Дэниел". Вслед за ним на страну обрушился шторм "Элиас", сопровождаемый ливневыми дождями. Наиболее сильные последствия обоих штормов испытали на себе жители Фессалии на побережье Эгейского моря.
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