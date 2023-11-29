Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8707 RUR   0.0191 GBR   2.1616 TRY   0.0588

Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 76.41 +1.55 Brent 81.68 +1.70

Туризм 29.11.2023 03:00

Инвестиции в инфраструктуру Каспийского туркластера в Дагестане оцениваются в $135 млн

Инвестиции в строительство инфраструктуры на территории будущего всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане оцениваются в 12 млрд рублей (около $135,3 млн по текущему курсу), сообщила пресс-служба главы республики.

"Планируется, что мы своими силами на территории курорта построим внутриплощадочные сети электроснабжения и водоснабжения, трансформаторные подстанции и насосные станции, резервуары для чистой воды, также сети водоотведения, канализационные очистные сооружения", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.

Юмшанов добавил, что для участия в проекте уже заявились 18 резидентов, с частью из них заключены предварительные соглашения.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в настоящее время утверждены проекты планировки и межевания Каспийского прибрежного кластера, подписано соглашение об определении границ особой экономической зоны (ОЭЗ).

"Также формируется экспертный совет, в рамках заседаний которого будут рассматриваться заявки потенциальных резидентов ОЭЗ", - приводятся в сообщении слова Меликова.

Каспийский туристический кластер - проект создания рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе разрабатывается компанией "Кавказ.РФ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРКЛАСТЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az