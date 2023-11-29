Инвестиции в инфраструктуру Каспийского туркластера в Дагестане оцениваются в $135 млн

Инвестиции в строительство инфраструктуры на территории будущего всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане оцениваются в 12 млрд рублей (около $135,3 млн по текущему курсу), сообщила пресс-служба главы республики.

"Планируется, что мы своими силами на территории курорта построим внутриплощадочные сети электроснабжения и водоснабжения, трансформаторные подстанции и насосные станции, резервуары для чистой воды, также сети водоотведения, канализационные очистные сооружения", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.

Юмшанов добавил, что для участия в проекте уже заявились 18 резидентов, с частью из них заключены предварительные соглашения.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в настоящее время утверждены проекты планировки и межевания Каспийского прибрежного кластера, подписано соглашение об определении границ особой экономической зоны (ОЭЗ).

"Также формируется экспертный совет, в рамках заседаний которого будут рассматриваться заявки потенциальных резидентов ОЭЗ", - приводятся в сообщении слова Меликова.

Каспийский туристический кластер - проект создания рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе разрабатывается компанией "Кавказ.РФ".