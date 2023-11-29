FIBA продлила запрет российским и белорусским спортсменам на участие в международных соревнованиях

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил запрет на участие в международных соревнованиях под эгидой организации для российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте организации во вторник.
"Исполнительный комитет продлил текущий статус-кво в отношении участия России и Белоруссии в соревнованиях FIBA до следующего заседания центрального правления", - говорится в сообщении.
В начале марта 2022 года FIBA приняла решение отстранить все российские команды от участия в своих турнирах.
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