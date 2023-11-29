Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8707 RUR   0.0191 GBR   2.1616 TRY   0.0588

Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 76.41 +1.55 Brent 81.68 +1.70

Спорт 29.11.2023 01:56

FIBA продлила запрет российским и белорусским спортсменам на участие в международных соревнованиях

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил запрет на участие в международных соревнованиях под эгидой организации для российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте организации во вторник.

"Исполнительный комитет продлил текущий статус-кво в отношении участия России и Белоруссии в соревнованиях FIBA до следующего заседания центрального правления", - говорится в сообщении.

В начале марта 2022 года FIBA приняла решение отстранить все российские команды от участия в своих турнирах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СПОРТСМЕНЫ, FIBA, ЗАПРЕТ


Похожие новости


МОК рекомендует спортивным федерациям запретить россиянам и белорусам выступать в соревнованиях Жуков оценил потенциал сборной России, которая могла бы поехать на зимнюю Олимпиаду, в 200 спортсменов Мутко грозит уголовной ответственностью тем, кто побуждает спортсменов принимать запрещенные препараты Юные участники I Всемирных игр юных соотечественников побывали в Российском информационно-культурном центре в Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az