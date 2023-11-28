В Баку на заседании рабгруппы обсуждены вопросы по перспективам развития «Среднего коридора»

Перспективные возможности «Среднего коридора», расширение его деятельности, в том числе вопросы, связанные с формированием тарифной политики на 2024 год, обсуждены на состоявшемся в Баку заседании Рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«На встрече, в которой приняли участие железнодорожные ведомства, портовые компании и другие партнеры Азербайджана, Грузии и Казахстана, обсуждалось усиление взаимной деятельности в целях дальнейшего повышения жизнеспособности, эффективности и устойчивого развития Транскаспийского международного транспортного коридора», - сообщают ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

На заседании ЗАО «Азербайджанские железные дороги» выступило с рядом предложений по совершенствованию деятельности Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Предложения касались определения нового формат сотрудничества, формирования тарифной политики в соответствии с потребностями рынка, оптимизации цен и условий перевозки по Среднему коридору по сравнению с альтернативными маршрутами, правильного формирования маркетинговой деятельности коридора на международном уровне.

Б.Рустамбеков