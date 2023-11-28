Члены НАТО поддерживают Украину на пути вступления в альянс - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны организации по-прежнему поддерживают планы вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Союзники подтвердили свою решимость поддерживать Украину на ее пути в НАТО, а также выразили ей свою непоколебимую поддержку", - сказал генсек альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня совещания министров иностранных дел государств-членов НАТО.

По его словам, в последние дни были сделаны важные заявления в поддержку Киева. В частности, Германия пообещала выделить в будущем году на оборону Украины 8 млрд евро, а Нидерланды - более 2 млрд евро. Румыния, продолжил он, открыла учебный центр для украинских пилотов истребителей F-16.

"Союзники, в том числе США и Финляндия, отправляют больше средств противовоздушной обороны и больше боеприпасов. Двадцать союзников создали коалицию по противовоздушной обороне для Украины", - сообщил Столтенберг.

Он добавил, что тем самым НАТО "дает понять России, что наша поддержка не ослабеет"