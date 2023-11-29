Генсек НАТО предупреждает, что поставки F-16 не станут «панацеей» для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать конкретную дату поставки Украине истребителей F-16, но выразил надежду, что это произойдет как можно скорее.
"Я не могу назвать конкретную дату, но я надеюсь, что поставка будет как можно скорее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
Он отметил, что, прежде всего, необходимо провести подготовку украинских пилотов, чем в настоящее время и занимаются страны НАТО.
При этом, он указал, что истребители F-16 в случае с Украиной не нужно воспринимать как панацею.
"Конечно, F-16 усилят украинские боевые возможности (...), а также усилят возможности по защите воздушного пространства. Но в то же время мы должна понимать, что это не панацея: одна отдельно взятая система вооружений не изменит фундаментально ситуацию на поле боя", - добавил Столтенберг.
Нидерланды и Дания возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. Также обе страны заявили о своем намерении в будущем предоставить Украине самолеты F-16.
Азербайджан и Молдова в декабре проведут заседание МПК
Азербайджан и Алжир обсудили перспективы расширения сотрудничества
Бердымухамедов обсудил с Джаббаровым совместные проекты международного масштаба Азербайджана и Туркменистана
Вкладчики MuganBank 27-28 ноября получили компенсаций на 100 млн манатов
Страны ЕС с 2020 года получили по TAP более 30 млрд куб.м газа из Азербайджана
Азербайджану необходимо до $44 млрд для реализации мер по устойчивому развитию и декарбонизации к 2060г - ВБ
Отдельная общевойсковая армия провела командно-штабные учения
Одна из самых богатых женщин мира продает акции Las Vegas Sands на $2 млрд, чтобы купить баскетбольную команду
ЦБ: спрос на потребкредиты в Азербайджане в III квартале оставался высоким, по ипотеке – несколько снизился
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Исполнилось 12 лет со дня основания Бакинской высшей школы нефти
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире