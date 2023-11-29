Генсек НАТО предупреждает, что поставки F-16 не станут «панацеей» для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не может назвать конкретную дату поставки Украине истребителей F-16, но выразил надежду, что это произойдет как можно скорее.

"Я не могу назвать конкретную дату, но я надеюсь, что поставка будет как можно скорее", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Он отметил, что, прежде всего, необходимо провести подготовку украинских пилотов, чем в настоящее время и занимаются страны НАТО.

При этом, он указал, что истребители F-16 в случае с Украиной не нужно воспринимать как панацею.

"Конечно, F-16 усилят украинские боевые возможности (...), а также усилят возможности по защите воздушного пространства. Но в то же время мы должна понимать, что это не панацея: одна отдельно взятая система вооружений не изменит фундаментально ситуацию на поле боя", - добавил Столтенберг.

Нидерланды и Дания возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. Также обе страны заявили о своем намерении в будущем предоставить Украине самолеты F-16.