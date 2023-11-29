LDU планирует построить пятиэтажную лабораторию

Ленкоранский государственный университет (LDU) отбирает компанию для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на строительство 5-этажной лаборатории. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия - 100 манатов. Лабораторию планируется построить на территории университета. Предложения от компаний принимаются до 17:00 28 декабря. Процедура вскрытия предложений состоится 29 декабря в 17:00. Контактное лицо: Турал Исмаиллы; Телефон: (+99470) 204-89-00. По условиям, ПСД должна быть готова в течение 75 дней после заключения контракта. Х.Насирзаде

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