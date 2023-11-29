LDU планирует построить пятиэтажную лабораторию

Ленкоранский государственный университет (LDU) отбирает компанию для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на строительство 5-этажной лаборатории.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия - 100 манатов.
Лабораторию планируется построить на территории университета.
Предложения от компаний принимаются до 17:00 28 декабря. Процедура вскрытия предложений состоится 29 декабря в 17:00.
Контактное лицо: Турал Исмаиллы;
Телефон: (+99470) 204-89-00.
По условиям, ПСД должна быть готова в течение 75 дней после заключения контракта.
Х.Насирзаде
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