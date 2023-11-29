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Наука и образование 29.11.2023 18:16

LDU планирует построить пятиэтажную лабораторию

Ленкоранский государственный университет (LDU) отбирает компанию для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на строительство 5-этажной лаборатории.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия - 100 манатов.

Лабораторию планируется построить на территории университета.

Предложения от компаний принимаются до 17:00 28 декабря. Процедура вскрытия предложений состоится 29 декабря в 17:00.

Контактное лицо: Турал Исмаиллы;

Телефон: (+99470) 204-89-00.

По условиям, ПСД должна быть готова в течение 75 дней после заключения контракта.

Х.Насирзаде

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Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, ЛАБОРАТОРИЯ, ТЕНДЕР

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