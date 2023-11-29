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Дальнее зарубежье 29.11.2023 18:03

НАТО разработала рекомендации для Украины по реформам в перспективе ее членства в альянсе - Столтенберг

Все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, до этого необходимо реализовать реформы, по которым подготовлены рекомендации союзников, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы разработали рекомендации по приоритетным реформам на Украине, в том числе по борьбе с коррупцией, по укреплению верховенства права и по поддержке прав человека и прав меньшинств", - сказал в среду глава Североатлантического альянса на пресс-конференции в Брюсселе после первого заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав МИД.

По словам Столтенберга, "Украина ближе к НАТО, чем когда-либо", и альянс продолжит оказывать ей поддержку.

На вопрос о том, как Украина будет выполнять эти реформы в нынешних условиях, генсек организации ответил, что он "очень впечатлен стремлением Украины выполнить реформы и модернизировать свое сообщество" во время полномасштабных военных действий.

"Мы уже видим, что они внесли конкретные изменения в законодательство, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом. Они пересматривают систему закупок для обороны в консультации с НАТО, а также занимаются модернизацией своих разведывательных служб. Это лишь несколько примеров того, как Украина меняется, как она адаптирует свою систему, занимаясь в том числе борьбой с коррупцией", - продолжил генеральный секретарь.

Он полагает, что это "помогает Украине приблизиться к членству в НАТО".

"Поэтому одна из важнейших тем, которые обсуждались сегодня, касалась тесного сотрудничества союзников по данным реформам. Также мы обсуждали, как мы можем через Совет НАТО-Украина добиться полного выполнения этих реформ. Согласована рабочая программа, согласована вся структура комитетов и подкомитетов в рамках Совета НАТО-Украина для того, чтобы реформы были доведены до конца", - сообщил Столтенберг.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, РЕКОМЕНДАЦИИ


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