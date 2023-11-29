В Мингячевире произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в среду в Мингячевире, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 19:49 по местному времени. Эпицентр землетрясения имел координаты 40.95 градуса северной широты, 46.87 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 23 км. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4 балла, подземные толчки ощутили жители прилегающих районов, отметили сейсмологи. Отдел новостей

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