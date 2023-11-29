Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8707 RUR   0.0191 GBR   2.1616 TRY   0.0588

Цена на нефть

28.11 $/bbl +/- WTI 76.41 +1.55 Brent 81.68 +1.70

ТЭК 29.11.2023 22:25

Производство СПГ в РФ в октябре выросло до 3 млн тонн

Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в РФ в октябре 2023 года увеличилось до 3 млн тонн, что является максимальным уровнем, достигнутым российской газовой отраслью за историю.

При этом стоит отметить, что ранее такого уровня выпуск СПГ в стране достигал в январе 2022 и декабре 2021 года. Однако в зимние месяцы процесс сжижения идет более эффективно, так как ему помогает низкая температура воздуха.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 3,0 млн т, что на 1,1% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 10,7% больше, чем в сентябре 2023 года. За десять месяцев 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 4,0% и составило 26,6 млн т", - говорится в сводке Росстата.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

В 2022 году в России было произведено 32,5 млн тонн СПГ. В середине 2023 года производство заметно сокращалось из-за более масштабных ремонтно-профилактических работ на заводах. Однако прогноз выпуска СПГ в целом по 2023 году такой же, как в 2022 году, заявил журналистам ранее в этом месяце министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Октябрьские данные о производстве СПГ подтверждают возможность достижения озвученной цели при сохранении достигнутых темпов производства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СПГ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Россия планирует сохранить экспорт СПГ в 2023г на уровне 2022г Пакистан обсуждает с РФ не только долгосрочные контракты по нефти, но и СПГ Глава TotalEnergies: эмбарго на российский СПГ не будет нейтральным шагом для рынка Новак: ключевая задача - расширение российского экспорта СПГ Британия с 1 января 2023 отказывается от импорта российского СПГ - МИД Газпром зафрахтовал 2 газовоза у греческой Alpha Gas - Energy Integrity и Energy Intelligence Shell признал, что больше не участвует в "Балтийском СПГ", другие проекты с Газпромом - в силе Газпром: ЕС может почти полностью заместить газ из РФ СПГ, но не делает этого Shell заинтересована построить "Балтийский СПГ" не на 10, а на 13 млн тонн Аргументы Трампа по поставкам СПГ в Европу не работают - Путин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az