Израиль освободил 30 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Тюремная служба Израиля в четверг освободила шестую группу палестинцев в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС, сообщает CNN.
Телеканал отмечает, что согласно заявлению израильской тюремной службы, в среду в общей сложности 30 палестинцев были освобождены из израильских тюрем "Дэймон", "Мегиддо", "Офер", "Нафха", "Кциот", "Рамон" и "Охалей Кедар". Среди освобожденных известная палестинская активистка Ахед Тамими.
По условиям соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, Израиль должен освободить трех палестинцев за каждого освобожденного израильского заложника.
Ранее сообщалось об освобождении ХАМАС 16 заложников. Из них 10 граждан Израиля были освобождены в рамках соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.
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