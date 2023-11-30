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Дальнее зарубежье 30.11.2023 09:03

Израиль освободил 30 палестинских заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

Тюремная служба Израиля в четверг освободила шестую группу палестинцев в рамках соглашения о перемирии с ХАМАС, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что согласно заявлению израильской тюремной службы, в среду в общей сложности 30 палестинцев были освобождены из израильских тюрем "Дэймон", "Мегиддо", "Офер", "Нафха", "Кциот", "Рамон" и "Охалей Кедар". Среди освобожденных известная палестинская активистка Ахед Тамими.

По условиям соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, Израиль должен освободить трех палестинцев за каждого освобожденного израильского заложника.

Ранее сообщалось об освобождении ХАМАС 16 заложников. Из них 10 граждан Израиля были освобождены в рамках соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ПАЛЕСТИНЦЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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