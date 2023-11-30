Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 ноября сохранил на уровне 1.7 маната/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 ноября ЦБА установил на уровне 1.865 маната/1EUR (29 ноября - 1.8707 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 ноября установил на уровне 0.0192 маната/1RUB (29 ноября - 0.0191 маната/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 30 ноября ЦБА установил на уровне 0.0587 маната/1TRY (29 ноября - 0.0588 маната/1TRY).

Р.Керимов