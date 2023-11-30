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Спорт 30.11.2023 14:20

Сборная Азербайджана улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана по футболу поднялась на шесть позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 114-е место.

Лидирует в рейтинге, по-прежнему, Аргентина, вторую ступень продолжает занимать Франция, а Англия вошла в первую тройку.

Бразилия откатилась с третьей строчки на пятую.

В ноябре сборная Азербайджана провела два матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, обыграв дома Швецию (3:0) и уступив в гостях Бельгии (0:5).

Р.Керимов

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Тэги: ФУТБОЛ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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