Сборная Азербайджана улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана по футболу поднялась на шесть позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и занимает 114-е место.
Лидирует в рейтинге, по-прежнему, Аргентина, вторую ступень продолжает занимать Франция, а Англия вошла в первую тройку.
Бразилия откатилась с третьей строчки на пятую.
В ноябре сборная Азербайджана провела два матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, обыграв дома Швецию (3:0) и уступив в гостях Бельгии (0:5).
Р.Керимов
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