Расходы стран ЕС на оборону увеличивались восемь лет подряд

Европейское оборонное агентство (EDA) опубликовало в четверг свой ежегодный отчет по оборонным данным за 2022 год, в котором впервые подробно описаны расходы на оборону всех государств-членов ЕС.
"В 2022 году европейские расходы на оборону снова увеличились на 6% по сравнению с предыдущим годом, составив рекордные 240 млрд евро, что станет восьмым годом последовательного роста", - говорится в сообщении EDA.
В нем отмечается, что 20 из 27 государств-членов ЕС увеличили расходы на оборону, при этом шесть увеличили расходы более чем на 10%.
В 2022 году самый высокий рост оборонных расходов среди 27 стран ЕС зафиксирован в Швеции (+30,1%), Люксембурге (+27,9%), Литве (+27,6%), Испании (+19,3%), Бельгии (+14,8%) и Греции (+13,3%).
"Наши вооруженные силы должны быть готовы к гораздо более сложной эпохе. Адаптация к этим новым реалиям в первую очередь означает увеличение инвестиций в оборону. Рекордные 240 млрд евро подкрепляют приверженность государств-членов укреплению европейской обороны. Однако у нас есть ключевые пробелы в потенциале, и мы продолжаем отставать от других глобальных игроков в расходах. Вот почему речь идет не только о том, чтобы тратить больше на оборону, но и о том, чтобы тратить лучше и вместе", - заявил в связи с публикацией доклада верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, глава EDA Жозеп Боррель.
Рекордные 58 млрд евро были выделены в ЕС на оборонные инвестиции, в основном на закупки нового оборудования, которые выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом.
Самый высокий уровень распределения общих оборонных расходов на инвестиции отмечен в Люксембурге (53,5%), Венгрии (48,1%), Греции (42,6%), Финляндии (37,4%) и Литве (34,8%).
При этом в докладе отмечается, что, несмотря на рекордные общие оборонные расходы, расходы на исследования и новые технологии в этой области снизились на 200 млн евро по сравнению с предыдущим годом. Только два государства-члена соответствуют согласованному целевому показателю оборонных расходов на исследования в размере 2%.
EDA анализирует данные по обороне на ежегодной основе. Эти данные предоставляют министерства обороны 27 государств-членов.
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