Глава Евросовета призвал к созданию «европейских киберсил» с наступательными возможностями

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал "масштабно мыслить" в сфере обороны и создать киберсилы Евросоюза.
"Киберсфера предлагает обширный потенциал. Киберзащита все еще находится в зачаточном состоянии. Вот почему эта область открывает величайшие возможности для развития общего киберпотенциала", - сказал Мишель, выступая в четверг на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA).
"Я предлагаю создать совместные европейские киберсилы, которые станут фундаментальным компонентом нашей европейской обороны. Это поможет нам занять позицию лидера в операциях киберреакции и в информационном превосходстве. И я считаю, что они должны быть оснащены наступательными возможностями", - заявил глава Евросовета.
По его словам, если серьезно относиться к повышению безопасности Евросоюза, то это та область, в которой ЕС может совершить "квантовый скачок".
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