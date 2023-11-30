Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из Швейцарии, Швеции, Венгрии, БиГ и со спецпредставителем генсека НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана сообщил, что провел ряд встреч на «полях» 30-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

В соцсети «Х» он написал, что обсудил вопросы сотрудничества со своими коллегами из Швейцарии Иньяцио Кассисом, Швеции Тобиасом Билльстрёмом, Венгрии Петером Сийярто, Боснии и Герцеговины Эльмедином Конаковичем, а также со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

На встречах обсуждались двусторонние отношения, а также ситуация на Южном Кавказе.

Р.Керимов