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Внешняя политика 30.11.2023 17:43

Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из Швейцарии, Швеции, Венгрии, БиГ и со спецпредставителем генсека НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана сообщил, что провел ряд встреч на «полях» 30-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

В соцсети «Х» он написал, что обсудил вопросы сотрудничества со своими коллегами из Швейцарии Иньяцио Кассисом, Швеции Тобиасом Билльстрёмом, Венгрии Петером Сийярто, Боснии и Герцеговины Эльмедином Конаковичем, а также со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

На встречах обсуждались двусторонние отношения, а также ситуация на Южном Кавказе.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, ОБСЕ, ВСТРЕЧА


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