Байрамов и Османи обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяр Османи, сообщает МИД Азербайджана.
«В ходе разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ, повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, азербайджано-армянский мирный процесс и текущая ситуация в регионе», - отмечается в сообщении.
Байрамов отметил, что усиливающиеся провокации Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана рассчитаны на то, чтобы помешать продвижению мирного процесса. В особенности подчеркнуто, что провокации Армении в отношении Лачинского погранично-пропускного пункта, угрожают восстановлению мира в регионе, реинтеграции армянских жителей в азербайджанское общество, показывают, что Армения не заинтересована в мирном процессе.
Глава МИД Азербайджана также отметил, что нет никаких оснований для выдвижения претензий со стороны Армении, таких как «напряженная гуманитарная ситуация в регионе» и «блокада». Кроме того, факт препятствования действию дороги «Агдам-Ханкенди», предложенный Азербайджаном для удовлетворения потребностей армянских жителей носят со стороны Армении политический, а не гуманитарный характер.
Байрамов подчеркнул значениеЛачинского ПП в предотвращении провокационных шагов, таких как использование Лачинской дороги в военных целях, транспортировка природных ресурсов Азербайджана в Армению, сохранение минной угрозы в постконфликтный период.
Также состоялся обмен мнениями относительно вопросов представляющих взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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