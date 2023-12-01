На капремонт больницы в Гяндже потратят почти 1 млн манатов

ПЮЛ «Гянджинская объединенная городская больница» направит почти 1 млн манатов на капремонт больницы имени З.Мамедова в Гяндже.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, победителем тендера на выполнение работ объявлен межрайонный производственный комбинат (стоимость предложения – около 990 тыс. манатов).
Срок выполнения работ – до 29 ноября 2024 года.
Р.Керимов
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