ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд, хотят привлечь $250 млрд к 2030г

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) создают фонд климатического финансирования Alterra на $30 млрд, заявил президент страны Мухаммед бен Заид аль-Нахайян на открытии климатического саммита COP28 в Дубае.
Alterra будет крупнейшим в мире частным инвестиционным фондом в области борьбы с изменением климата, говорится в сообщении на сайте COP28. Управлять им будет независимая компания Lunate, домицилированная в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market. Главным исполнительным директором фонда будет эмиратский дипломат, генеральный директор COP28 Маджид аль-Сувайди.
В партнерстве с инвесткомпаниями BlackRock, Brookfield и TPG фонд уже обязался предоставить другим климатическим фондам $6,5 млрд и сам рассчитывает к 2030 году привлечь $250 млрд.
"Фонд намерен направлять частные рынки в сторону климатических инвестиций и сосредоточиться на трансформации развивающихся рынков и экономик, где из-за повышенных предполагаемых рисков не хватает традиционных инвестиций", - говорится на сайте COP28.
К 2030 году таким рынкам и экономикам будет ежегодно требоваться $2,4 трлн для борьбы с изменением климата, отмечается в сообщении.
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