ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с ХАМАС на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью проводила масштабные операции против ХАМАС и других палестинских группировок в секторе Газа, в южной части палестинского анклава идут ожесточенные бои, сообщает Times of Israel в субботу.

Газета, ссылаясь на источники, пишет, что бои идут в районе города Хан-Юнис в южной части Газы, где, как предполагается, находится часть руководства ХАМАС.

Жители Газы сообщили, что ЦАХАЛ разбросал листовки в Хан-Юнисе, призывающие жителей перебираться на юг, в город Рафах, предупреждая, что оставаться в Хан-Юнисе опасно.

"Армия обороны Израиля решительно действует против террористических организаций, прилагая при этом огромные усилия для проведения различия между гражданскими лицами и террористами", - говорится в сообщении военных для жителей Газы.

В нем отмечается, что "жители Газы не являются нашими врагами (....), ЦАХАЛ с сегодняшнего утра (пятницы - ИФ) проводит контролируемую и целенаправленную эвакуацию жителей Газы, чтобы максимально удалить их из районов боевых действий".

Бомбардировки Газы Израилем возобновились в пятницу после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики движения осуществили пуски ранет по израильской территории и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

Израиль, возобновив боевые действия, расширил их географию. В пятницу, как сообщил ЦАХАЛ, "были нанесены удары по террористическим объектам" в Газе, включая южные районы анклава, куда израильские военные ранее призывали жителей эвакуироваться.