На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи

Извержение вулкана Марапи началось в воскресенье на западе Индонезии на острове Суматра, сообщают западные СМИ.
"Наблюдался мощный столб серого пепла, клонившийся на восток. Извержение все еще продолжается", - цитируют СМИ слова руководителя индонезийского Центра вулканологии и снижения геологических рисков Хендры Гунавана.
Пепел поднялся на 3 тыс. метров над вершиной вулкана. Высота вулкана составляет 2 тыс. 891 м.
Власти Индонезии объявили третий из четырех уровней опасности в связи с извержением, закрыли зону вокруг Марапи. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Однако пепел накрыл несколько деревень, и власти раздают жителям маски, а также советуют носить очки для защиты глаз.
Вулканическая активность в районе Марапи наблюдается с января. Он считается наиболее интенсивно действующим вулканом на Суматре.
В Индонезии, находящейся в сейсмически опасной зоне - в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, располагаются примерно 130 действующих вулканов.
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