ГАТ и ОЭС намерены сотрудничать в области туристического образования

Госагентство по туризму Азербайджана (ГАТ) и Организация экономического сотрудничества (ОЭС) намерены 5 декабря подписать Бакинскую декларацию о расширении сотрудничества, заявил председатель ГАТ Фуад Нагиев.
«Бакинская декларация», которая будет принята завтра, во второй день мероприятия, еще раз отразит расширение сотрудничества и проведение таких встреч на постоянной основе», - сказал Нагиев в понедельник в Баку на первом заседании образовательных учреждений, специализирующихся на туризме государств-членов ОЭС.
Нагиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение связям с ОЭС, отметив успешное партнерство между сторонами.
"Мы высоко ценим развитие сотрудничества в сфере туризма, а также туристического образования. Туризм считается одним из приоритетных направлений ненефтяной экономики Азербайджана. Поэтому туризму уделяется особое внимание", - подчеркнул Нагиев.
Он также отметил, что данное мероприятие является важной встречей с точки зрения обмена знаниями и опытом местных и зарубежных высших учебных заведений, действующих в сфере туристического образования.
Х.Насирзаде
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