Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.848 RUR   0.0188 GBR   2.1545 TRY   0.0588

Цена на нефть

01.12 $/bbl +/- WTI 74.07 -1.89 Brent 78.88 -1.98

Туризм 04.12.2023 10:53

ГАТ и ОЭС намерены сотрудничать в области туристического образования

Госагентство по туризму Азербайджана (ГАТ) и Организация экономического сотрудничества (ОЭС) намерены 5 декабря подписать Бакинскую декларацию о расширении сотрудничества, заявил председатель ГАТ Фуад Нагиев.

«Бакинская декларация», которая будет принята завтра, во второй день мероприятия, еще раз отразит расширение сотрудничества и проведение таких встреч на постоянной основе», - сказал Нагиев в понедельник в Баку на первом заседании образовательных учреждений, специализирующихся на туризме государств-членов ОЭС.

Нагиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение связям с ОЭС, отметив успешное партнерство между сторонами.

"Мы высоко ценим развитие сотрудничества в сфере туризма, а также туристического образования. Туризм считается одним из приоритетных направлений ненефтяной экономики Азербайджана. Поэтому туризму уделяется особое внимание", - подчеркнул Нагиев.

Он также отметил, что данное мероприятие является важной встречей с точки зрения обмена знаниями и опытом местных и зарубежных высших учебных заведений, действующих в сфере туристического образования.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАТ, ОЭС, ТУРИЗМ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az